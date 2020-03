Soldats nigérians tués : Buhari remonte le moral des troupes

Le président nigérian Muhammadu Buhari a appelé mardi les soldats de son pays à garder le moral haut, malgré la perte de 47 éléments dans une embuscade tendue par Boko Haram.

« J’exprime un profond chagrin et une profonde tristesse à propos de la perte de soldats tombés dans une embuscade tendue par des terroristes dans le village de Gorgi, dans l’État de Borno ».

C’est l’extrait d’un communiqué de la présidence nigériane rendue publique mardi soir par Mallam Garba Shehu, conseiller à la communication et aux relations publiques de Muhammadu Buhari.

Lundi, près de 70 soldats nigérians ont péri lorsque leur convoi a été la cible d‘éléments de Boko Haram dans l‘État de Borno au nord du pays.

Mais pas de quoi entamer le moral de Buhari. « Malgré les tragédies et les incidents, nous ne pouvons pas permettre aux anarchistes et aux assassins de masse de prendre le pays en otage. J’invite ainsi nos soldats à ne pas laisser l’incident affecter leur moral », a déclaré le chef de l‘État nigérian.