Coronavirus : des guérisons qui rassurent malgré la psychose

Plus de 97 % des personnes contaminées par le coronavirus en Afrique y ont survécu. Un chiffre à même de rassurer une opinion publique continentale plongée dans la psychose.

Le Burkina Faso a annoncé vendredi que trois de ses ministres sont contaminés par la maladie à coronavirus après que le pays a enregistré le premier décès lié à la pandémie. Une mauvaise nouvelle qui a ajouté au climat de plus en plus lourd qui pèse sur les villes africaines depuis quelques jours.

Entre mesures de quasi-couvre-feu sanitaire décrétées par les autorités de presque tous les États du continent et les rapports quotidiens des médias sur de nouveaux cas, très peu d’informations officielles filtrent sur les guérisons. Des bonnes nouvelles qui passent inaperçues pour l’essentiel de la population.

La rédaction d’Africanews n’a pas échappé à l’actuelle exigence de comptabilité des cas. Et ce vendredi, 20 mars, elle dénombrait quelque 909 cas de personnes contaminées par le coronavirus sur tout le continent. À ce chiffre, il faut ajouter 23 morts répertoriés en Égypte, en Algérie, au Maroc au Soudan au Burkina Faso et au Gabon.

S’il faut regretter chaque décès, il convient de souligner que cela représente en termes relatifs un taux de mortalité de la COVID-19 en Afrique de 2,55 %, une moyenne proche de celle constatée dans le reste du monde. Le 3 mars, l’OMS indiquait qu’en Chine, le virus tuait en moyenne 3,4 % des personnes malades. À titre de comparaison, entre 25 et 90 % des personnes qui ont contracté Ebola en sont décédées.

Au niveau mondial, cette carte de l’université Johns Hopkins montre que sur un total de 275 469 cas confirmés partout sur la planète, 11 403 personnes sont décédées et 88 261 sont totalement guéries, selon des chiffres officiels de chaque pays.

Autre leçon des statistiques : le coronavirus est plus contagieux et plus mortel que la grippe saisonnière dont le taux de létalité oscille autour de 0,1 % en Europe notamment entre l’automne et l’hiver pour une morbidité mondiale qui varie entre 290 000 et 650 000 décès chaque année-.