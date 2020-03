COVID-19 : Tripoli et Tunis, villes mortes

Dans la capitale Libyenne qui compte 1,68 millions d’habitants, on ne trouve plus que des rues désertes, des restaurants vides, et des boutiques fermés.

Depuis samedi, le gouvernement d’Accord national a décrété l‘état d’urgence et il est désormais interdit de se déplacer hors du pays, ou d’une commune à une autre. En se baladant dans les rues de Tripoli, on peut bien se sentir seul. Le pays n’a pas encore été touché par la pandémie, mais les Libyens semblent bien respecter les mesures gouvernementales de confinement.

Tunis, la capitale tunisienne s’est aussi transformée en ville déserte au lendemain de l’instauration du couvre-feu par les autorités.

D’habitude très fréquentés, les innombrables commerces de Tunis restent vides. Paniqués par l‘épidémie de coronavirus, les Tunisiens ont déserté les lieux publics, donnant à la capitale de 11 millions d’habitants des allures de villes mortes.

Dix nouvelles contaminations ont été confirmées jeudi par l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Le bilan en Tunisie s‘élève désormais à 38 cas de contamination. 25 cas importés et 14 contaminations locales.