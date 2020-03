CEMAC : enjeux du marché financier sur les économies Business Africa]

Enjeux du marché régional unifié de l’Afrique centrale, les états de la sous-région édifiés sur les défis actuels et le rôle clé d’un marché unifié dans les économies.

200 participants d’une dizaine de pays, ont pris part à la journée du marché financier de l’Afrique centrale à Brazzaville au Congo. Il s’agissait pour la Commission de surveillance de ce marché financier et le gouvernement congolais de présenter l’impact et le rôle, ainsi que les opportunités de cette instance de régulation dans les pays de la sous-région.

Nagoum YAMASSOUM, le président de la Cosumaf que nous avons rencontré à Brazzaville, revenu sur le rôle de l’institution qu’il dirige et son impact au sein des économies de la CEMAC. Et plus tard, il reviendra sur les attentes de ce marché financier, et les avancées observées au sein des pays-membres et de l’organisation.