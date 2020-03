Nigeria : un nouvel émir pour Kano en remplacement du célèbre Sanusi

L‘État de Kano au nord du Nigeria a nommé lundi un nouvel émir après que l’intraitable Muhammadu Sanusi II a été détrôné pour « insubordination et manque de respect envers le pouvoir politique et religieux ».

C’est bien Aminu Ado Bayero qui entre dans l’histoire de Kano comme le 58è émir depuis le 10è siècle de cet État du Nord du Nigeria. Il a été nommé lundi par le gouvernement de Kano en remplacement de Muhammadu Sanusi II (Sanusi Lamido Sanusi, son nom à l‘état-civil).

Ce dernier a fait les frais de l’insubordination dont il aurait fait montre vis-à-vis des autorités locales et du pouvoir central. Il est lui par exemple reproché d’avoir « manqué de respect aux institutions » et notamment avoir refusé de participer à des réunions avec le gouverneur Abdullahi Umar Ganduje sans donner « de justification légale », comme on pouvait lire dans un communiqué.

Réputé proche de l’actuel président Muhammadu Buhari, l‘émir n’a pourtant jamais hésité à dénoncer les politiques économiques du gouvernement. Ses détracteurs l’accusaient également de soutenir l’opposition.