Chocolat : hausse des prix en vue

Le fabricant de chocolat suisse Lindt & Spruengli AG a averti que la prime imposée par les plus grands producteurs de cacao du monde en Afrique de l’Ouest l’obligerait à augmenter les prix de ses tablettes de chocolat, d’après les informations de Bloomberg.

“Au cours des prochains mois, vous verrez des augmentations de prix”, a déclaré Weisskopf aux journalistes mardi. “Pas seulement nous, en particulier de marques privées.”

La Côte d’Ivoire et le Ghana qui produisent plus de 60 % de cacao dans le monde s‘étaient entendus pour à plus de 400 $ la tonne métrique de cacao à partir d’octobre. L’objectif étant d’améliorer les revenus des paysans. Ces derniers se plaignent de mourir à la tâche et de s’appauvrir, au fil des années en produisant du cacao.

Lindt, s’approvisionne en cacao jusqu‘à 80 % au Ghana. Weisskopf, PDG de Dieter Weisskopf, dans une interview mardi à Zurich a déclaré que d’autres chocolatiers augmenteront probablement leurs prix au fur et à mesure que la Côte d’Ivoire et le Ghana appliquerons leur mesure d’augmenter le prix du cacao.

Mars Inc. et Nestlé SA font partie des producteurs de chocolat qui ont commencé à acheter du cacao pour la saison 2020-21 en tenant compte de l’augmentation du prix de la tonne de cacao.