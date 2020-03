Coronavirus : les pays africains en alerte

Alerte maximale en Afrique pour se prémunir contre l‘épidémie de coronavirus.

Dans les principales frontières et aéroports des pays africains comme en Ouganda, la vigilance est de mise.

“Ils ont présenté une toux et ils éternuaient et lorsque nous avons vérifié qu’ils présentaient certains symptômes du rhume. Nous n’avons pris aucune chance, nous les avons amenés à prélever des échantillons de sang pour vérifier la présence de coronavirus”, déclare Eyul James, spécialiste de l’aviation et de la santé publique.

En Angola, le gouvernement renforce des restrictions d’entrée sur son territoire alors qu’en RDC voisin, un personnel qualifié et des dispositifs ont été placés aux aéroports et frontières congolaises, pour détecter les potentiels cas de contamination.

Au Congo, le gouvernement entend mettre en quarantaine tous les passagers venant des pays classés à risque et plus exposés au coronavirus.

Quelques cas de coronavirus ont été recensés dans six pays africains à savoir l’Algérie, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria et le Sénégal.

L’Afrique vient ou presque de se débarrasser de la plus pire épidémie d’Ebola qui a sévit en RDC, où le nord du pays est en proie à des conflits armés.

En 2014, une épidémie d’Ebola a pris d’assaut l’Afrique de l’Ouest, faisant plus de 11 000 morts, principalement en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, et atteignant également le Nigeria et le Mali.

L’OMS tient cette semaine simultanément à Dakar et à Nairobi deux réunions régionales de sensibilisation sur le Covid-19 avec les Nations unies et des partenaires internationaux.