Sénégal : 33 boxeurs africains se qualifient pour les J.O 2020

Neuf jours dans les rings de Dakar pour les amateurs africains du Noble art et 33 qualifiés pour les Jeux olympiques prévues dans quelques mois à Tokyo, au Japon.

Au total 22 boxeurs et 11 boxeuses du continent ont réussi à sécuriser un ticket.

Dans cette cuvée, l’Algérie se taille la part du lion avec 7 pugilistes. Elle est talonnée par le Maroc avec 6 athlètes puis suivent le Cameroun et la Zambie qui seront représentés chacun par trois boxeurs. Le Ghana, le Kenya, le Mozambique et la Tunisie ont chacun sécurisés deux qualifiés.

“Grâce à Dieu, je suis très content de cette victoire et la médaille en or signifie plus qu’une qualification pour les J.O, mais cela signifie que je suis encore la Première dame en Afrique. Je suis une mère, une épouse et une boxeuse. Je vais représenter mon pays et l’Afrique aux Jeux olylmpiques au mieux de mes capacités”, se félicite Khadija Mardi, boxeuse marocaine.

Le Botswana, l‘Égypte, la RDC, l‘Île Maurice, la Namibie et l’Ouganda complète la liste avec un boxeur qualifié.

Une liste qui pourrait encore s’allonger dans quelques semaines puisque les athlètes qui n’ont pas réussi à se qualifier dans la capitale sénégalaise auront une nouvelle opportunité de prendre leur ticket lors d’un autre championnat prévu à Paris entre le 13 et le 20 mai prochains.