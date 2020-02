L'Irak ferme les espaces publics alors que le premier cas de coronavirus frappe la capitale [No Comment]

L’Irak prend des mesures préventives pour tenter de contenir la propagation du coronavirus, ordonnant la fermeture des écoles et des universités, des cafés, des cinémas et d’autres espaces publics. Les six cas confirmés en Irak ont tous été attribués à l’Iran voisin, une destination touristique populaire pour les Irakiens, qui se rendent également dans le pays pour y recevoir des soins médicaux.