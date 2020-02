Des personnes participent à la procession contre la peste à Venise au milieu du coronavirus [No Comment]

Plusieurs personnes participent à la traditionnelle procession commémorant la peste sur la place San Barnaba le dernier jour du carnaval de Venise. L’habit de la peste était porté par les médecins de Venise pendant toutes les pestes du XVIe siècle. A cause de l‘épidémie de coronavirus, les autres festivités du Carnaval ont été interrompues dès minuit dimanche, avant son terme prévu mardi. La nouvelle épidémie de coronavirus a causé plus de morts et de perturbations mardi, s‘étendant à de nouveaux pays, alors qu’un haut responsable de la santé a averti que le monde n‘était “tout simplement pas prêt” à la contenir.