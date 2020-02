Côte d'Ivoire : après le limogeage d'Ibrahim Kamara, les interrogations

Le football ivoirien est dans un tourbillon depuis l’annonce, le jeudi 20 février, du limogeage du sélectionneur national, Ibrahim Kamara. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Éléphants à un mois de la suite des éliminatoires de la CAN 2020.

C’est un véritable coup de tonnerre auquel ne s’attendaient sans doute pas les Ivoiriens. Alors qu’il semblait sur la voie d’une bataille acharnée pour un troisième mandat à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidy Diallo a jeté l‘éponge sur fond d’une crise au sommet. Une décision annoncée jeudi par le comité exécutif de la Fédération et qui laisse peut-être un boulevard royal à l’ex-capitaine des Éléphants Didier Drogba qui ne cache plus son ambition de diriger le football ivoirien.

Elle intervient surtout dans la foulée de l’annonce du limogeage d’Ibrahim Kamara de son poste de sélection national. Le technicien de 53 ans n’aura donc passé qu’un an et demi à la tête des Éléphants. Et son départ, surprenant, n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les partenaires de Serge Aurier à quelques semaines d’une double confrontation déterminante en éliminatoires de la CAN 2020 face à Madagascar, leader du groupe.

Dans cette émission également, les interclubs continentaux dont les quarts de finale démarrent ce vendredi. Au programme, de très belles affiches à l’image du choc, en Ligue des Champions, entre le Zamalek et le double tenant du titre, l’Espérance de Tunis. Un match au parfum de revanche exaltant après la Super Coupe de la CAF, qui opposait les deux clubs il y a une dizaine de jours et remportée par les Égyptiens.