Tchad : lenteur dans la délivrance des documents administratifs à N'Djamena

L’obtention des documents administratifs à N’Djamena la capitale tchadienne est un véritable casse-tête pour les demandeurs.

Ici devant l’ANATS, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés de N’djamena, des dizaines de personnes font la queue pour accéder au bureau où se font les enrôlements pour l’obtention des pièces administratives, dont le passeport et la carte nationale d’identité.

Mais la procédure est longue et lente, à en croire les demandeurs. « Pour avoir la carte d’identité, ils nous ont demandé d’aller verser l’argent à la banque, après avoir versé l’argent, il faut aller dans un centre de délivrance, prendre la fiche de renseignement. Mais arrivé ici, c’est difficile, d’autres passent par les fenêtres pour donner de l’argent aux agents pour être rapidement servi ». Laisse entendre un usager.

Certains passent la nuit devant le centre pour être reçu aux premières heures le lendemain. C’est dire jusqu‘à quel point le nouveau système lancé il y a un mois peine à satisfaire la demande croissante des Tchadiens. Une réalité dont les autorités se disent conscientes.

« Le problème qui se pose en ce moment, c’est que les citoyens sont restés très longtemps sans documents. Et il se trouve que tout le monde veut le document au même moment et cela crée des files d’attente. Ça ne veut pas dire que le système n’est pas a mesure de répondre aux atteintes des populations. En ce moment, chaque centre que nous avons, dispose de cinq postes d’enrôlement et d’ici deux ou trois jours nous en auront sept par centre ». Déclare le Directeur Général de l’ANATS, Fouyahta Moundaï.

Toutefois, il prévient ses collaborateurs de toute pratique illicite à l’encontre des usagers.

« On ne peut pas demander aux gens de respecter l’ordre que nous mettons en place et nous-mêmes nous violons ce principe. Et donc nous sommes en train de leur dire de respecter le rang que nous organisons. Il ne sert à rien faire entrer quelqu’un qui est arrivé après les autres même si c’est un parent ou un ami. Nous interpellons nos agents de ne pas perturber ce rang » avance-t-il.

Il y a au total 4 structures comme celle-ci à N’Djamena et 7 en province. Selon les responsables de cette institution, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés à la capacité d’enregistrer plus de 15 000 demandes de passeports et 5 000 de cartes d’identité nationale par jour.