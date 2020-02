En Tunisie, les défis économiques du nouveau gouvernement [The Morning Call]

Plus de quatre mois après les élections, la Tunisie pourrait enfin se doter d’un nouveau gouvernement le 26 Février … Le Premier ministre Elyes Fakhfakh a présenté mercredi soir la liste du gouvernement, amendé après un intense bras de fer avec le parti Ennahdha, principale force à l’Assemblée Nationale.

Après l‘échec d’un premier gouvernement en janvier, un nouveau rejet pourrait entraîner une dissolution de l’Assemblée élue il y a quatre mois et des élections anticipées.

On en parle avec Aram Belhadj, économiste basé à Tunis, la capitale.