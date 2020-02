Congo : le port de Pointe-Noire s'étend

Les nouvelles infrastructures de Congo Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) ont été inaugurées mercredi 19 février 2020 par le président Denis Sassou Nguesso.

Objectif : exploiter au maximum les potentialités naturelles du PAPN afin de confirmer son rôle de porte océane d’Afrique centrale, pour ainsi conforter le Congo dans sa position de pays de transit.

“La 3e étape, celle des temps présents est certainement la plus remarquable. Elle est en effet, celle de la modernisation et de l’extension des infrastructures portuaires, consécutives aux profondes mutations observées dès la fin du siècle dernier dans le secteur de l’industrie maritime et portuaire. La mise en service de ces infrastructures et équipements modernes a permis d’améliorer de façon significative les capacités et les performances opérationnelles du port “, indique Séraphin Bhalat, directeur général du Port autonome de la Pointe-Noire.

Ainsi, les volumes du trafic sont passés de 322.000 conteneurs en 2009, à 921.000 conteneurs en 2019. Et sur la même période, la capacité de ces navires a grimpé de 3 000 à 12 000 conteneurs.

Ce sont au total trois quais qui ont été réaménagés et qui représentent une longueur totale de 1 840 ml. La réalisation de ce projet est le fruit d’un partenariat public-privé.

“Aujourd’hui, 10 ans, après, c’est avec fierté que Congo Terminal poursuit sa contribution et ses investissements au service de la République congolaise et de chacun de ses citoyens. En effet Monsieur le president, de 2009 à 2019 Congo Terminal a investi près de 260 milliards de F CFA ; soit l‘équivalent de 400 millions d’euros”, avance Olivier De Noray, directeur des infrastructures de Bolloré Afrique.

Le coût en valait la chandelle, car ces investissements ont permis de réduire le temps moyen à quai des grands navires. Des performances opérationnelles qui ont permis à ce port d‘être gratifié sur le continent de meilleur port de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en 2018 et 2019.