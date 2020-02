Ouganda : Bunyonyi, un lac chargé d'histoire [Travel]

Le lac Bunyonyi, vous dit quelque chose ? Un lieu chargé d’histoire en Ouganda, en Afrique de l’Est qui attire depuis peu des milliers de touristes.

Situé au sud-ouest de l’Ouganda non loin de la ville de Kabale, à proximité de la frontière avec le Rwanda, le lac Bunyonyi aux rives sinueuses, mesure 25 km de long et 7 km de large et possède 29 îles.

Pour la petite histoire, au début du siècle dernier, dans certaines zones de l’Ouganda avant l’indépendance, les jeunes filles célibataires enceintes étaient vues comme la honte de la famille et, surtout, comme une source de richesse perdue puisqu’une fille vierge était échangée contre du bétail pour être mariée.

Pour laver le « déshonneur », ces jeunes femmes étaient alors envoyées sur une des îles du lac Bunyonyi pour mourir.

Mais aujourd’hui, le lac Bunyonyi qui a abrité cette tradition est devenu le refuge parfait, un lieu de beauté naturelle et de sérénité mais aussi une évasion urbaine trépidante.