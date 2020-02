Racisme en Italie : le Gambien Musa Barrow insulté, mais héroïque

À cause des cris racistes contre le Gambien Musa Barrow, un supporter de l’AS Roma a écopé d’une interdiction de 3 ans d’accès au stade de Rome. Son ami, un journaliste sportif, a été suspendu pour un an.

Stade olympique de Rome, vendredi dernier. La Roma recevait le Bologna Football Club (BFC) dans le cadre de la 23è journée du championnat italien de football. En inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive, le Gambien de 21 ans Musa Barrow venait d’offrir une précieuse victoire (3 – 2) qui a permis au BFC de passer à 33 points et ravir la 7è place à Cagliari (32 points).

Et pendant que les supporters du BFC célébraient leur recrue hivernale (13 millions d’euros en provenance de l’Atalanta Bergame), du côté des fans de la Roma, c‘était la tristesse et la colère. Un d’eux ayant pris place dans la tribune de presse grâce à son ami, un journaliste sportif, s’est mis à lancer des cris racistes à l’endroit de l’homme du match.

La sécurité du stade a aussitôt sorti l’homme. Mais gênée et agacée, la direction de la Roma a infligé une interdiction d’accès au stade de Rome pendant trois ans. Quant au journaliste, il a écopé d’une suspension d’une année, rapportent des médias italiens.

Malgré de nombreuses sanctions lourdes ou légères, le racisme continue d’empoisonner l’activité sportive en Occident. Cible de cris racistes lors d’un match, l’attaquant de l’Inter Milan, Romelu Lukaku avait appelé en septembre dernier, à l’union contre le phénomène.

« Nous sommes en 2019 et au lieu d’avancer, nous reculons. Et je pense qu’en tant que joueurs, nous devons nous unir et prendre position face à ce problème afin de garder ce sport propre et agréable pour tous », a écrit le Belge d’origine congolaise (Kinshasa) son compte Instagram.

Mais tout porte à croire que pour certains Occidentaux, le racisme est resté l’unique exutoire pour se décharger des sentiments sportifs envers des Noirs.