Fermeture annoncée de Sapro Makoyo : le DG apporte son démenti

La compagnie Sapro Mayoko SA qui exploite le fer du Congo et située dans le Niari à la frontière gabonaise est bien en vie. C’est en substance l’information que les promoteurs de cette entreprise ont tenu à clarifier, pour couper cours aux informations qui annonçaient sa fermeture.

Tout juste précise son directeur, le trader Paul Obami, “ Sapro Mayoko procède actuellement à la réfection de son usine, et ceci dans le but d’augmenter sa capacité de production.Dans le cadre de cette réfection précise t-il, les activités connexes ont été temporairement mises à l’arrêt, sans toutefois impacter l’activité et les objectifs à atteindre”.

Précisons que Sapro Mayoko SA ambitionne d’exploiter le gisement de Mayoko pendant un siècle, pour produire près de trois millions de tonnes par an.Objectif : atteindre un pic de plus de 100 millions de tonnes par an à long terme. Près de 3 000 emplois directs et indirects devraient être créés. Un chiffre qui pourrait se décupler, car l’objectif est de construire une usine métallurgique au Congo pour transformer le fer sur place.

Pour cela, il faudrait que les infrastructures suivent comme un chemin de fer adéquat et la disponibilité de l‘énergie