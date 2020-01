Alerte à la salmonella au Congo

Un communiqué du ministère congolais de la Santé du 14 janvier, fait état de la présence de la salmonella sur des ailes de poulet. L’alerte émane de l’Union européenne, informée par Rapid Alert System for Food and Feed, son système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux.

La bacterie en question est une variété de salmonella enterica ser, détectée sur des ailes de poulet distribuées au Congo. Il s’agit d’une bactérie qui, ingérée, se multiplie dans l’intestin grêle et pénètre la muqueuse intestinale. La bactérie en cause est présente dans certains aliments crus ou mal cuits, comme la viande et la volaille, les fruits de mer et poissons, les œufs , etc.

En consultant le site internet de « Rapid Alert System for Food and Feed » il apparaît que beaucoup de pays sont concernés par ces produits infectés à la salmonella. Les Pays-Bas, la Pologne , l’Italie sont concernés avec la présence de la bacterie dans du poulet frais. Les États-Unis en font les frais avec du poisson.

Rapid Alert System For Food And Feed signale aussi la présence des crustacés infectés au Royaume-Uni et en provenance du Nigeria. La Gambie abrite aussi un foyer. Il touche essentiellement du poisson, d’après l’alerte de l’Union européenne.