Kenya : quand les drogues détruisent la jeunesse

Cannabis, cocaine, au Burundi la consommation des drogues prend de plus en plus de l’ampleur, et les jeunes sont actuellement les plus touchés.

Ce qui a un impact sur le pays et sur les membres de leurs familles .Selon les spécialistes, les causes de ce comportement sont multiples avec des conséquences désastreuses.

« On peut les classer en trois catégories: les causes liées à l’individu, liées à la famille, les causes liées à la société.Pour les causes liées à la famille, actuellement, il y a un manque de communication», a déclaré le Docteur Raïssa Ihorimbere, médecin au Centre d’intoxication et d’accompagnement psycho-social de Kamenge, au nord de Bujumbura.

La consommation des drogues ne touche pas seulement les jeunes, mais aussi des adultes . D’après Albert Mbonerane, initiateur du Centre d’intoxication ces derniers ,se donnent surtout à la consommation abusive des boissons alcoolisés.

Pour essayer d’endiguer ce fléau, un Centre d’intoxication et d’accompagnement psycho-social, le premier du genre au Burundi, a ouvert ses portes au mois de novembre 2019.