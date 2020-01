Joueur africain de l'année 2019 : le vainqueur connu ce mardi

*Joueur africain de l’année 2019, c’est ce mardi que sera connu le nom du vainqueur lors des CAF Awards à Hurgahada, en Égypte. Un titre qui se dispute entre l’Algérien Riyad Mahrez, l‘Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané qui fait office de favori. *

Ils ont marqué l’année 2019 de leur empreinte et par leur talent exceptionnel. Le moment est donc venu pour l’Afrique de les honorer. Mais qui de Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah montera sur le trône ? Réponse ce mardi dans la station balnéaire de Hurgahada, en Égypte, où sera dévoilé le nom du Footballeur africain de l’année, lors des Caf Awards.

Mais, selon les informations de plusieurs médias, Riyad Mahrez et Mohamed Salah ne devraient pas se rendre à la cérémonie où sera également honorée la meilleure chez les Dames dont les finalistes sont la Camerounaise Ajara Nchout Njoya, qui fait office de favorite, la Nigériane Asisat Oshoala et la Sud-Africaine Thembi Kgatlana, détentrice du trophée.

Le Ghana est également au menu. Le pays des Black Star dont l’actualité a été marquée ces derniers jours par le limogeage de tous les staffs des équipes nationales. Une purge générale annoncée jeudi par la Fédération et qui a surpris autant qu’elle agace.

Et enfin, coupes interclubs de la CAF, on amorce la dernière ligne droite cette semaine avec le début de la phase retour aussi en Ligue des Champions qu’en Coupe de la CAF. On pourrait d’ailleurs connaître les premiers qualifiés pour les quarts de finale.