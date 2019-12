Cricket : l'Afrique du Sud supplante l'Angleterre

L’Afrique du Sud s’est imposée en 107 manches face à l’Angleterre lors de la quatrième journée du premier test à Centurion Park, dimanche, après avoir pris sept guichets lors de la deuxième séance pour prendre la tête d’une série de quatre matches.

L’Angleterre, qui avait besoin d’un improbable 376 pour s’imposer, a été éliminée 268 fois juste avant la pause, son dernier rempart n’offrant qu’une faible résistance à un barrage de vitesse une fois que l’Afrique du Sud a pris la deuxième nouvelle balle.

Kagiso Rabada s’est avéré être le destructeur en chef avec un 4 – 103, assisté par Anrich Nortje qui a pris trois guichets pour 56 runs.

Ce tournant s’est avéré être le point de passage obligé du capitaine anglais Joe Root et du futur vainqueur du match, Ben Stokes, dont la présence dans le pli du déjeuner offrait encore à l’Angleterre la possibilité d’une victoire spectaculaire.

Stokes, qui avait mené la course-poursuite la plus réussie de l’histoire de l’Angleterre en marquant 362 – 9 à Headingley pour battre l’Australie plus tôt cette année, a été rejoint par le spineur Keshav Maharaj pour 14 runs, alors que lui et Root augmentaient le rythme des runs après que l’Angleterre soit allée déjeuner sur le score de 171-3.