Éthiopie : « incompréhensible » pénurie de carburant dans le pays

En Éthiopie, une pénurie de carburant a été enregistrée lundi dans les principales villes du pays dont la capitale Addis-Abeba. Les raisons sont pour l’instant ignorées.

Des milliers de véhicules immobilisés à Dire Dawa, Mekele, Adama, Gondar,… Comme si ces grandes agglomérations éthiopiennes tournaient au ralenti ce lundi 23 décembre.

La faute à une pénurie de carburant constatée par des médias locaux dont Fana broadcasting corporation (FBC). Mais selon la radio-télévision pro-gouvernementale, les tenanciers de stations-services et l’Ethiopia Petroleum Supply Enterprise (EPSE), la structure publique en charge d’importation et de distribution des produits pétroliers ont déclaré ignorer l’origine du problème.

Pourtant le chargé des relations publiques à l’EPSE, Alemayehu Tsegaye a affirmé que sa structure a importé comme d’habitude via Djibouti et le Soudan plus de 300 tankers.

De leurs côtés, le ministère du commerce et celui des mines et des hydrocarbures ont indiqué que l’importation et la distribution des produits pétroliers ne relevaient pas de leurs champs d’action.

Un véritable coup dur pour les Éthiopiens dont la plupart s’activent déjà au bon déroulement des fêtes de fin d’année.

Heureusement, que Kassahun Mulat, directeur de l’inspection du marché et de la réglementation au ministère du Commerce et de l’Industrie a promis des discussions entre ces différents départements ministériels pour « résoudre le problème ».