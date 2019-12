Zambie : arrestation d'un célèbre activiste

En Zambie, le chanteur et militant anti-corruption Chama Fumba, plus connu sous le nom de Pilato, a été arrêté samedi par la police pour avoir participé, entre autres, à “un rassemblement public non autorisé”.

Son arrestation a eu lieu dans la ville de Livingstone, dans le sud du pays, devant une église catholique, lors d’un rassemblement dénonçant la corruption au sein du gouvernement.

Ils protestaient contre l’achat prévu de 42 véhicules d’urgence pour les pompiers, dont le coût unitaire est estimé à un million de dollars.

S’il est reconnu coupable, Pilato risque jusqu‘à cinq ans de prison.

Critique régulier du gouvernement, l’activiste avait déja été arrêté pour avoir manifesté devant le Parlement en septembre 2017.

Le président zambien Edgar Lungu a été régulièrement accusé par ses opposants d‘être un autoritaire.

Il a fait l’objet de vives critiques l’année dernière lorsqu’il a fait mettre en prison son principal opposant, Hakainde Hichilema.