Zimbabwe : le projet Lithium Arcadia réévalué [Business Africa]

Le projet Zimbabwéen Lithium Arcadia se prépare à jouer dans la cour des grands. Selon une étude de faisabilité actualisée, la durée d’exploitation de la mine sera plus longue et avec une capacité annuelle de traitement de 2,4 millions de tonnes par an.

Après une entrée saluée à la Frankfurt Stock Exchange : la bourse de Francfort, la compagnie minière Prospect ressources annonce sa participation à l’exploitation du projet Lithium Arcadia au Zimbabwe.

L’exploitant a publié une étude de faisabilité actualisée qui montre que la mine a aujourd’hui une durée de vie de plus de 15 ans et une capacité de traitement annuelle de 2,4 millions de tonnes par an.

Soudan : les effets des sanctions sur l‘économie

L‘économie du Soudan toujours affectée par les sanctions américaines, le pays peine à se relever de la crise économique dans laquelle il est englué depuis la sécession avec son voisin du Sud en 2011.

L’embargo international sur le Soudan a un énorme impact économique sur le niveau de vie des populations.

Ménages et entreprises se plaignent de la difficulté à pouvoir effectuer des transactions notamment financières.

Et avec une inflation annuelle estimée à 60 % selon les chiffres officiels, le pays n’est pas prêt à se relever de la crise économique qui le secoue depuis près de dix ans.