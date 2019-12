Classico : Zidane va-t-il confirmer son invincibilité au Camp Nou ?

Depuis sa nomination en mi-saison 2016 à la tête des Merengues, c’est la quatrième rencontre que va livrer Zinedine Zidane sur la pelouse du Camp Nou, stade du FC Barcelone. Avec deux victoires et deux nuls, la balance est penchée du côté du Français.

En se rendant à Barcelone demain, ZZ doit encore se souvenir de ce 2 avril 2016. Humilié à l’aller (à l‘époque de Raphaël Benitez) sur ses propres installations par un cinglant 4-0, c’est un Real Madrid qui se rend fort diminué en Catalogne dans le cadre de la 31e journée du championnat national.

Mais contre toute attente, la Maison Blanche s’impose par 2-1 après la réponse de Benzema à Piqué (56e minute) par un splendide retourné acrobatique à la 62e minute, avant le coup de grâce du patron de l‘époque Cristiano Ronaldo à la 85e minute.

Huit mois plus tard, les deux clubs se retrouvent le 3 décembre 2016 au Camp Nou lors de la phase aller de la Liga. Luis Suarez ouvre le score à la 53e minute alors que personne ne s’attendait à ce que Sergio Ramos avec la détermination digne d’un capitaine égalise à la 90e minute.

Le classico retour au stade Santiago-Bernabéu sera remporté par le club catalan par 3-2, au terme d’un match fort renversant et dingue. Même score en juillet lors de l’International Champion Cup au Hard Rock Stadium de Miami aux États-Unis.

Mais il a fallu attendre août 2017 lors de la super coupe d’Espagne pour que Zidane prenne sa revanche par 3-1 au Camp Nou avant de finir le travail à domicile sur le score de 2-0.

Zidane impavide comme d’habitude

« Le Real était fort à cette époque », dira plus tard Ernesto Valverde à la veille du classico aller de la Liga 2017-2018. Effectivement, ce 23 décembre 2017, les dieux du foot donnèrent raison au manager catalan, car son club corrigea la Casa blanca à domicile par 3-0.

Le 6 mai 2018, les deux géants de la planète foot se quittent dos à dos sur le score de 2 buts partout.

Tout compte fait, en tant qu’entraîneur, le champion du monde 1998 ne s’est jamais incliné au Camp Nou. Sauf que demain, c’est sur un Barça à qui tout sourit ces derniers temps dans tous les compartiments (gardien, ligne défensive, milieu et attaque). Et surtout avec un Messi dont le moral et le talent seront décuplés par le public et surtout son sixième titre de Ballon d’or.

C’est cette équipe catalane qui reçoit un Real Madrid sans des cadres dont Hazard et Marcelo. Mais pour Zizou, que nenni ! Le Français a déjà prouvé qu’il n’est pas de nature à trembler devant un adversaire quel qu’en soit le talent.

« Ce que nous devons faire, c’est montrer notre meilleur visage. C’est ce que l’on va essayer de faire », a confié madi le vice-champion du monde 2006 cité par le site Footmercato.com.