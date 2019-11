À 82 ans, elle met K.O un jeune agresseur

C’est une vieille dame pas comme les autres, Willie Murphy. À 82 ans, vivant seule, elle a su se défendre contre un intrus qui espérait l’agresser et la voler à son domicile de Rochester, dans l’Etat de New York. Son principal atout, sa longue pratique de l’haltérophilie.

“Il était à l’extérieur en train de dire s’il vous plaît, appelez une ambulance parce que je suis malade. Je suis malade.(…) J’ai entendu un bruit fort et je me suis dit : qu’est-ce que c’est que ça ? Le jeune homme est entré chez moi, a cassé la porte.

Je suis seule et je suis vieille mais devinez comment je suis solide. J’ai pris cette table et je suis allée sautiller sur lui et devinez quoi ? La table s’est cassée. Il était déjà en train de se coucher parce que j’ai vraiment fait un numéro sur cet homme”, restitue fièrement Willie Murphy, après avoir mis hors d‘état de nuire son agresseur.

L’homme qui demandait une ambulance, a eu son ambulance, après tout. Il a été envoyé à l’hôpital. Murphy s’entraîne presque tous les jours au Maplewood YMCA de Rochester et dit qu’elle peut soulever des poids – deux fois plus lourd que son poids. L’octogénaire a remporté dans le passé plusieurs médailles d’or lors de championnats internationaux de boby-building.

