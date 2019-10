Rugby – Mondial 2019 : un détail qui alimente l'optimisme de Cyril Ramaphosa

En cas de victoire demain face au Pays de Galles en demi-finale, l’Afrique du Sud pourrait remporter la coupe du monde de rugby Japon 2019. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa sait pourquoi.

Pour de nombreux Africains, il y a de quoi se convertir en maîtres de l’univers pour accélérer la marche du temps. Tant on a déjà les oreilles tendues et les yeux braqués vers le stade Nissan de Yokohama où le Pays de Galles affronte demain à 8 h TU l’Afrique du Sud en demi-finale de la 9è coupe du monde de rugby qui se joue du 20 septembre au 2 novembre au Japon.

Si les derniers représentants de l’Afrique se qualifient, ils rencontreront l’Angleterre qui s’est facilement jouée de la Nouvelle-Zélande après avoir laminé les All Blacks par un cinglant 19 – 7.

Mais malgré ce lourd score, l’Afrique du Sud semble imperturbable et pourrait remporter la compétition, estime le président Cyril Ramaphosa. Lui qui justifie son optimisme en évoquant le 15-6 que les Springboks avaient infligé en finale de la coupe du monde 2007 en France au XV de la Rose. « La dernière fois que l’Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de Rugby remonte à 2007, avec une victoire de 15 à 6 contre l’Angleterre. Nous pouvons simplement avoir l’occasion de le faire à nouveau. Un peu plus tôt, j’avais parlé à Siya et l’avais assuré, ainsi que l‘équipe, de notre soutien indéfectible avant les demi-finales contre le Pays de Galles. Bonne chance, les garçons », a tweeté le chef de l‘État sud-africain.

The last time South Africa won the Rugby World Cup was in 2007, winning 15-6 against England. We may just have an opportunity to do it again. Earlier I spoke to Siya and assured him and the team of our unwavering support ahead of the semis against Wales. Best wishes to our boys. pic.twitter.com/4Va2TDbTVp