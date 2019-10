Génocide rwandais : un Américain récompensé pour sa solidarité avec les victimes

Au Rwanda, l’Américain, Carl Wilkens a reçu vendredi le prix du Pacte des protecteurs de l’amitié. Ce, pour ses actions à l’endroit des Tutsis victimes au temps fort du génocide en 1994.

L’annonce a été faite par « The New Times Rwanda », un quotidien pro-gouvernement. « Carl Wilkens est le troisième récipiendaire du prix du Pacte des protecteurs de l’amitié (Abarinzi b’Igihango). Wilkens, un travailleur humanitaire américain, a refusé l‘évacuation lors du génocide de 1994 contre les Tutsis, même lorsque sa famille, ses proches et ses expatriés ont été évacués », peut-on lire en anglais sur la page Twitter de l’organe.

Carl Wilkens is the third recipient of The Protectors of Friendship Pact (Abarinzi b’Igihango) award.



An American aid worker, Wilkens refused evacuation during the 1994 Genocide against the Tutsi, even when his family, relatives & expatriates were being evacuated.