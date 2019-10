La réforme du franc CFA en question [Business Africa]

Le débat sur le Franc CFA se poursuit avec la sortie il y a quelques jours du ministre français de l‘économie. Pour Bruno Le Maire, la France est ouverte à une réforme ambitieuse du Franc CFA.

Bruno Le Maire déclarait le 11 octobre au cours de la réunion des ministres des Finances et des responsables des institutions économiques et monétaires des 14 pays de la zone franc, que son pays la France ‘‘est ouverte à une réforme ambitieuse du CFA et la décision ne devrait être prise que par les États membres de la Zone franc.

À suivre dans cette édition, l’intervention de Désiré Avom, enseignant de sciences économiques et consultant international, en ligne depuis la ville de Dschang, dans l’Ouest du Cameroun.