Meilleure Athlète 2019 : trois Kényanes en lice

Trois athlètes africaines ont été nominées pour le trophée de la meilleure athlète féminine de l’année.

Il s’agit des Kényanes Brigid Kosgei, détentrice du record du monde du marathon, Béatrice Chepkoech championne du monde au 3000 mètres au steeple, et de Hellen Obiri championne du monde au 5000 m féminin.

Les trois athlètes sont en compétition avec huit autres dans la liste des nominées dévoilée mardi par la fédération internationale d’athlétisme.

? Nominees for Female World Athlete of the Year ?



The nominations of 11 athletes reflects the remarkable range of exceptional performances the sport has witnessed this year.



?: https://t.co/oRmFAzAjUL pic.twitter.com/BFX8olqh2K

IAAF