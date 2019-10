Inquiétante marchandisation de l'école en Afrique

À l’heure de la mondialisation triomphante, qu’est-ce qui résiste encore au capitalisme ?

Presque rien, même les domaines tels que la santé et l‘éducation.Ils étaient jadis considérés en Afrique, comme des sanctuaires. Aujourd’hui l‘école est dans l‘étau de la marchandisation. Et ce sont les plus pauvres qui payent le prix…fort.