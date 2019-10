Mozambique : la SADC appelle à des élections « pacifiques »

La Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) invite la classe politique à la retenue afin que les élections générales de mardi aient lieu dans le calme et la paix.

Quelque 13 millions de Mozambicains répertoriés par la commission électorale ont rendez-vous avec les urnes ce mardi 15 octobre 2019. Il s’agit des élections législatives, locales et surtout présidentielle. Pour la magistrature suprême, ils auront à départager le chef de l‘État sortant Filipe Nyusi (au pouvoir depuis 2015) et trois autres candidats : Ossufo Momade, Daviz Simango et Mário Albino.

Une élection que la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) veut apaisée. « Prélude aux élections de demain, la SADC souhaite un processus électoral pacifique qui renforcera la paix au Mozambique. Nous demandons à tous les électeurs inscrits d’exercer leur droit de vote démocratique », déclare l’organisation sur Twitter.

Numa altura em que o povo de #Moçambique vota amanhã nas suas Eleições, a SADC deseja-lhes um processo pacífico cujo resultado irá fortalecer a paz existente. Pedimos a todos os eleitores inscritos que exerçam o seu direito democrático de voto pic.twitter.com/XVCRceWU9V — Dr.Stergomena Tax (@DrTaxs) October 14, 2019

L’appel de la SADC est tout sauf anodine. Assassinat d’un observateur électoral, menaces à l’endroit de candidats, cas de destruction de matériel électoral dans certaines circonscriptions,….En tout cas, la météo politique de l’ancienne colonie portugaise semble annoncer une bourrasque qui pourrait balayer quelques fondements de stabilité mis en place par les éternels rivaux : la Résistance nationale du Mozambique (RENAMO, au pouvoir depuis l’indépendance en 1975) et le Front de libération du Mozambique (FRELIMO).