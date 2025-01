Mozambique : l'opposant Venancio Mondlane annonce son retour à Maputo

Au Mozambique, alors que la crise post-électorale perdure, l'opposant Venancio Mondlane annonce son retour à Maputo, jeudi prochain.

C'est un retour des plus inattendus. L'opposant Venancio Mondlane, a annoncé son arrivée à Maputo, jeudi 9 janvier quelques jours avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo, du Frelimo. En exil, après la disparition de deux ses proches, l'opposant promet de récupérer le pouvoir.

Depuis, son départ au mois d'octobre et alors que les élections générales ont été entachées d'irrégularités, Venancio Mondlane, crie au hold-up électoral et lance régulièrement des appels à manifester, des manifestations qui ont déjà fait des dizaines de victimes par balles et paralyser l'économie de ce pays. Des milliers de Mozambicains ont été poussés à l'exil. Dimanche, le bloc régional, la SADC, s'est inquiétée des violences postélectorales et invité les différentes parties au dialogue.

Venancio Mondlane refuse tous compromis avec le parti au pouvoir en place depuis 1975.

Selon les résultats officiels de la présidentielle du 9 octobre, le candidat du PODEMOS est arrivé second avec 24% des voix.