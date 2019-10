Litige Zamalek-Génération Foot : à quoi joue la CAF ?

Le Zamalek du Caire et Génération Foot ont été invités au tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions par la CAF qui n’a pas encore donné son verdict sur le litige qui oppose les deux clubs.

Au sommaire de Football Planet cette semaine, la Ligue africaine des Champions et l’affaire Zamalek-Génération Foot. Le verdict de la CAF toujours attendu alors que les deux protagonistes ont été invités à participer au tirage au sort des groupes du tournoi, ce mercredi au Caire. Les Sénégalais continuent de demander la victoire sur tapis vert au moment où le président du club égyptien, Mortada Mansour, se fait menaçant à l’endroit de la “déléguée générale de la FIFA pour l’Afrique”, la Sénégalaise Fatma Samoura.

Au menu également, le tirage au sort de la CAN U23 Égypte 2019. Et ça promet des étincelles. Deux poules de feu et des équipes ambitieuses en quête d‘étoiles et de billet Olympique. Nous en parlons avec le sélectionneur des Black Stars du Ghana, Ibrahim Tanko.

Et puis Sadio Mané qui continue d‘écrire sa légende en lettres d’or. 100ème matchs et 50ème but en Premier League avec Liverpool. L’attaquant sénégalais vit un rêvé éveillé et porte les Reds qui ne jurent que par leurs Africains.