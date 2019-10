Ouganda : l'opposant Bobi Wine dénonce l'interdiction du béret rouge, son emblème

L’opposant Bobi Wine ougandais a réagi mardi à l’interdiction par le gouvernement du port du béret rouge, symbole de son mouvement politique « People Power » (pouvoir du peuple). Il a défini la décision comme une manière « d‘étouffer une menace efficace contre le statu quo autocratique ».

Le gouvernement ougandais a énuméré lundi des vêtements et accessoires militaires officiels que les civils ne doivent plus porter. « Le code vestimentaire des Forces de défense du peuple ougandais a été inscrit dans la loi », s’est félicité dans un communiqué le général Richard Karemire, porte-parole de l’armée, précisant que cette loi est le fruit d’un processus lancé « plusieurs années » auparavant. Parmi ces vêtements et accessoires, le béret rouge.

Or, ce dernier est l’emblème du mouvement politique « People Power » (pouvoir du peuple) porté par l’opposant Bobi Wine. Lequel n’a pas pu ronger son frein face à cette décision de Kampala.

« Cette interdiction de béret est un simulacre. C’est une tentative flagrante d‘étouffer une menace efficace contre le statu quo autocratique », a déclaré le leader de 37 ans, dans un communiqué rendu public mardi.

Mais pas de quoi décourager Bobi Wine. « Le pouvoir du peuple est plus qu’un béret rouge. Nous sommes plus grands que notre symbole. Nous sommes un mouvement politique en plein essor qui lutte pour l’avenir de l’Ouganda et nous poursuivrons notre lutte pour la démocratie », peut-on encore lire dans le texte.

Depuis son élection en 2017 au poste de député de la circonscription de Kyaddondo (centre du pays), Bobi Wine de son vrai nom Robert Kyagulanyi et chanteur de profession, est devenu l’un des opposants les plus critiques, mieux, le « cauchemar des nuits » de Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986.

Un Museveni qui, au lendemain de la suppression de la disposition constitutionnelle limitant l‘âge de candidature à la présidentielle, a annoncé sa candidature au scrutin de 2021.