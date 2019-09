Gaz lacrymogène contre des manifestants dans le royaume d'eSwatini

La police d’eSwatini a usé de gaz lacrymogène et de canons à eau mercredi dans la capitale, Mbabane, contre des fonctionnaires en grève qui réclament de meilleures conditions salariales dans ce petit royaume, dernière monarchie absolue d’Afrique.

Enseignants et fonctionnaires ont entamé une grève la semaine dernière dans ce pays pauvre et enclavé d’Afrique australe, anciennement appelé Swaziland.

Quelque 3.000 d’entre eux ont défilé mercredi sous très haute surveillance de la police dans la capitale, leur deuxième manifestation depuis le début de la semaine à Mbabane.

Le gouvernement est dans une situation financière difficile, d'où son incapacité à accorder aux fonctionnaires un ajustement (de leur salaire) sur le coût de la vie

Alors que les grévistes déviaient de la route autorisée, les forces de sécurité sont intervenues avec des grenades lacrymogènes et des canons à eau, a rapporté un journaliste de l’AFP.

La manifestation a ensuite repris son cours, conformément au trajet fixé.

La politique du gouvernement “est une attaque contre la justice économique et sociale”, a regretté Wandile Dludlu, secrétaire général du Pudemo, un parti qualifié par les autorités d’organisation terroriste.

Situation économique délicate

Le roi Mswati III “a nommé sa fille aînée, la princesse Sikhanyiso, au gouvernement”, où elle occupe le poste de ministre de l’Information, a-t-il rappelé, “elle ne va au parlement que lorsqu’elle doit récupérer son gros chèque”.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement avait expliqué ne pas être en mesure de répondre aux demandes des manifestants.

“Le gouvernement est dans une situation financière difficile, d’où son incapacité à accorder aux fonctionnaires un ajustement (de leur salaire) sur le coût de la vie”, avait déclaré le Premier ministre, Ambrose Dlamini.

La principale centrale syndicale d’Afrique du Sud voisine, la Cosatu, a apporté son soutien à la grève en expliquant que “les travailleurs (d’eSwatini) demandaient une hausse d‘à peine 7,8 % de leur salaire alors que le régime de Mswati a dépensé des millions de rands pour son mode de vie luxueux”.

Au pouvoir depuis 1986, Mswati III a 14 femmes et plus de 25 enfants. Il est décrié pour sa poigne de fer, ses frasques et son train de vie fastueux dans un pays dont les deux tiers du 1,3 million d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

AFP