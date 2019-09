AfSud, Nigeria, Kenya... Les expatriés désignent les pays les plus dangereux au monde

Un nouveau classement sur les pays les pays où il fait le mieux vivre au monde. Et une nouvelle fois, l’Afrique y fait pâle figure. Selon la dernière enquête réalisée par InterNations, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Kenya et l’Égypte figurent parmi les pays où il est le plus dangereux de travailler pour les expatriés.

Pour en arriver à cette conclusion, l’enquête a interrogé 20 259 expatriés issus de 182 nationalités et vivant dans 187 pays. Toutefois, elle s’est cantonnée à 64 pays qui ont été jaugés sur leur qualité de vie, le coût de la vie ou encore la sécurité. Sur ce dernier point, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Brésil ont été les destinations les moins bien notées en ce qui concerne notamment le calme, la sécurité personnelle et la stabilité politique.

« Par exemple, en Afrique du Sud, qui occupe le 64e rang pour ce facteur, 63 % des expatriés déclarent ne pas se sentir en sécurité et 22 % se sentent même extrêmement en danger », a déclaré Malte Zeeck, fondateur et co-directeur d’InterNations.

Ci-dessous, quelques réactions recueillies auprès des sondés relativement aux pays les moins bien classés.

Afrique du Sud (63ème sur 64)

Un expatrié britannique a déclaré : « Ma vie est plus aisée ici, mais j’ai l’impression de vivre dans une bulle : la liberté de marcher ou de rouler n’importe où à tout moment me manque, et je déteste avoir à m’inquiéter pour ma sécurité. ».

Dans un autre registre, un expatrié belge se plaint de « la situation politique incertaine, du racisme, de la corruption et du taux de criminalité élevé, ainsi que de la faiblesse du rand. »

Plus tôt ce mois-ci, l’Afrique du Sud a publié un rapport sur la croissance de la criminalité dans le pays, qui montrait que les meurtres, les vols dans des propriétés résidentielles, les braquages et les infractions sexuelles avaient augmenté au cours des 12 derniers mois.

Nigeria (62ème sur 64)

« Nous ne sommes pas vraiment libres, nous ne pouvons pas marcher dans la rue, nous ne pouvons pas nous mêler aux Nigérians. Il y a toujours la possibilité d’un danger », a estimé un expatrié hongrois.

Un d’incertitude partagé par un expatrié rwandais qui craint que « presque tout peut m’arriver, n’importe quand, n’importe où ».

Dans le classement, le Nigeria était le pays le moins bien noté dans les catégories des voyages et des transports, de la santé et du bien-être.

Kenya (58ème sur 64)

Un expatrié croate a souligné ne pas aimer pas la façon dont « on profite souvent des étrangers pour voler, arnaquer et que la police vous arrête juste pour vous prendre de l’argent. Les routes sont affreuses, la circulation routière est terrible et la ville est sale. »

Le Kenya était cependant parmi les meilleures destinations pour les loisirs et le bonheur personnel.

Égypte (52ème sur 64)

Un expatrié britannique s’est quant à lui plaint du « gouvernement, des mauvaises infrastructures, du trafic épouvantable, du mauvais état des routes, du mauvais état des bâtiments et de la surpopulation ». Pour un expatrié ougandais, c’est plutôt le manque d’hospitalité qui est à pointer à Égypte. « De nombreux Égyptiens discriminent et ne sont pas amicaux. Beaucoup d’hommes n’ont aucun respect pour les femmes noires et sont plutôt abusifs. »