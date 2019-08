Soudan du sud : les femmes veulent plus d'égalité

Chaque jour qui se lève à Juba est un nouveau défi pour les Sud-Soudanaises. Malgré le pas-de-géant réalisé avec l’indépendance du pays en 2011, elles doivent encore se battre pour trouver une place dans la société. Et des voix s‘élèvent de plus en plus pour demander plus de considération.

“Nous appelons les sociétés à comprendre que nous avons une citoyenneté fondée sur l‘égalité des droits et que les femmes ont un potentiel essentiel pour contribuer à la vie en société”, a déclaré Rejab Mohandis, Directeur exécutif du Réseau du Soudan du Sud, pour la démocratie et les élections.

Pour faire tomber les barrières, les femmes du Soudan du Sud ont lancé une campagne dénommée “Nées pour diriger”, pour mieux faire entendre leur voix.

“Born to lead est une campagne, là pour rappeler à tout le monde, en particulier à nos dirigeants, que les femmes et les filles du Soudan du Sud sont nées pour diriger et que nous avons la capacité de diriger” a affirmé Riya William, Directrice exécutive de “Crown of Women”.

La préoccupation était pourtant au cœur de l’accord de paix signé en septembre 2018. Il était en effet question d’accorder 35 % de postes de responsabilité aux femmes dans les institutions publiques. Ce qui est encore loin d‘être le cas aujourd’hui.