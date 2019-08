RDC : premiers cas d'Ebola à Walikale

Jusqu’ici épargné, le territoire de Walikale est lui aussi désormais dans la hantise d’Ebola. D’après le ministère de la Santé, deux cas (dont un dans la localité de Pinga) ont été identifiés ce week-end dans ce territoire de la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC.

Ce qui n’est pas sans incidence sur les chiffres relatifs à l‘épidémie déclenchée il y a un an à l’est du pays.

« Depuis le début de l’épidémie, le cumul des cas est de 2.877, dont 2.783 confirmés et 94 probables », indique le bulletin du comité multisectoriel rendu public dimanche.

Le document soutient également qu’il y a eu « 1934 décès (1840 confirmés et 94 probables) et 862 personnes guéries. 387 cas suspects en cours d’investigation ; 9 nouveaux cas confirmés, dont 5 au Nord-Kivu, notamment 2 à Katwa, 1 à Kayna, 1 à Musienene et 1 à Pinga, 3 en Ituri, à Mandima et 1 au Sud-Kivu à Mwenga ».

Mais depuis la déclaration de l‘épidémie en août 2018, ce sont les premiers cas à Walikale. Une zone « enclavée » et située à quelque 150 kilomètres au nord-ouest de Goma épicentre de la pathologie avec la ville de Butembo.