Cameroun : réduction des dépenses fiscales

Le Cameroun décide de supprimer des avantages fiscaux accordés à certains secteurs. C’est la conséquence de la décision du gouvernement de réduire ses dépenses fiscales de 307,5 milliards de francs CFA, soit 527 millions de dollars en 2019 et 2020.

Selon le ministère des Finances, les premiers secteurs à être touchés seront les importations de poissons congelés. Elles devraient perdre à terme quelque 71 milliards de francs Cfa, soit 122 millions de dollars, d’avantages fiscaux en termes de taxe sur la valeur ajoutée.

Des mesures d’encouragement prévues dans des secteurs d’activité comme les importations de farine et de riz, devraient être visées avec un total de suppression des dépenses fiscales de l’ordre de 98 milliards de francs CFA, soit plus de 164 millions et demi de dollars, en 2020.

Le gouvernement camerounais compte également rendre effective la suppression de l’exonération de TVA pour les primes d’assurance-vie.

Ces mesures font partie des engagements du gouvernement camerounais dans le cadre d’un programme avec le Fonds monétaire international (FMI).