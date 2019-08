Trois Africains à la conquête de la Supercoupe d'Europe

Liverpool et Chelsea s’affrontent ce mercredi 14 septembre 2019 en Supercoupe d’Europe. Une rencontre qui pourraient permettre aux trois Africains des Reds d’entrée un peu plus dans l’histoire.

Plus de deux mois après leur sacre en Ligue des Champions, le Camerounais Joel Matip, le Sénégalais Sadio Mané et l‘Égyptien Mohamed Salah se lancent ce mercredi à la conquête de la Super Coupe d’Europe, à Istanbul. Avec les Reds de Liverpool, ils affrontent le vainqueur de l’Europa League, Chelsea, dans un duel 100% anglais. Un choc qui sera arbitré par la française Stéphanie Frappart, une première historique qui ne laisse pas insensible l’entraîneur des Blues Franck Lampard.

« En ce qui concerne le respect que le foot féminin suscite, du nombre de personnes qui le regardent, je pense que nous avons été très lents partout dans ce domaine. Maintenant nous essayons de progresser à grands pas et il y a un long chemin à parcourir. Mais je pense que ce sera un grand moment et que nous devrions nous en occuper très bien. Je suis heureux que ce soit un moment historique qui marque un pas de plus dans la bonne direction. », pense l’ancienne star de l‘équipe d’Angleterre.

Corrigés 4-0 par Manchester United dimanche en championnat, les Blues n’en restent pas moins confiants pour le choc de ce mercredi. Même si Liverpool part favori, ce n’est pas en victimes expiatoires qu’ils se présenteront dans la capitale turque. « C’est important qu’en tant que club comme Chelsea, nous donnions tout pour essayer de gagner. Oui, cela signifie quelque chose. Cela signifie quelque chose pour nous de gagner un autre trophée en tant que club et pour moi. Ce serait un très bon début, pour moi personnellement, encore plus pour les joueurs de sentir qu’on peut rivaliser avec Liverpool cette saison. »,

Les Reds sont donc avertis. Le coup d’envoi de cette Supercoupe d’Europe est prévu à 19h00 GMT.