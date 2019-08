Maroc : marche de soutien au port du short

Une tenue qui n’est pas du goût des marocains…le short, ce vêtement provoque un scandale dans le royaume chérifien depuis quelques jours.

C’est l’amer constat qu’ont pu faire des jeunes filles belges vêtues de culotte courte qui se sont rendues au Maroc pour travailler bénévolement.

C’est en soutien à ces volontaires menacés de mort pour avoir porté une culotte, qu’une marche dénommée “Yes we short” a été organisé à Casablanca. Objectif : revendiquer la liberté dans le pays.

“On fait cette initiative qui est “we short” pour fêter le volontariat et la tolérance au Maroc, et pour dire que ce discours obscurantiste, le discours de la pensée extrême et de la pensée unique n’a pas de place dans notre pays et aussi pour remercier les volontaires belges, on a envoyer des bouquets de fleurs par Internet pour leur dire qu’elles sont les bienvenues au Maroc “ a expliqué l’organisateur de la marche Mourad Elajouti.

“Revendiquant l’ouverture, la liberté, qu’on mette une burqa, une djellaba ou un short, qu’on soit libre de porter ce qu’on veut. Voilà tout simplement “ a declaré une manifestante.

Libre de porter des tenues d‘été, mais qui ne font pas systématiquement l’unanimité au Maroc.