Gabon : tensions entre le groupe Averda et le gouvernement

Au Gabon, le contrat entre la société de gestion de déchets Averda et le gouvernement, sur le fil. La compagnie libanaise a annoncé par voie de communiqué qu’elle comptait suspendre temporairement sa collaboration avec les autorités gabonaises qui lui doivent pas moins de 24 mois d’arriérés. Pour Libreville, rien à regretter.

Pour la mairie de Libreville et son nouveau maire Léandre Nzué, en effet, la société de gestion d’ordures est loin de remplir ses engagements. Il y a quelques mois, souligne La Tribune Afrique, la municipalité a même voulu résilier le contrat face à la résurgence des tas d’immondices dans la capitale.

Jusque-là, Averda s’occupait de la salubrité dans la capitale Libreville, mais aussi dans la ville d’Akanda en assurant la collecte des déchets, le balayage des rues, le nettoyage des plages ou encore le curage des caniveaux. Mais, à en croire la compagnie, l’Etat gabonais, via sa filiale Clean Africa n’a pas respecté ses promesses durant deux années d’affilé.

Un handicap pour la compagnie et ses 700 employés gabonais, a confié Averda qui affirme cependant avoir continué de payer les salaires et maintenu ses services malgré les tensions de trésorerie. Averda opère au Gabon depuis quatre ans, mais également au Moyen-Orient et dans des pays comme le Congo-Brazzaville.

Ces tensions viennent de nouveau illustrer la gestion des ordures en Afrique, rendue difficile par des contrats fragiles entre les autorités et les compagnies spécialisées. Au Cameroun, les sites locaux ont par exemple annoncé ce mardi que les employés de la société d’Hygiène de salubrité du Cameroun (Hysacam) entreront en grève pour réclamer le paiement de leurs arriérés de salaire.