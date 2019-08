Seychelles : interdiction des plastiques à usage unique pour protéger l'environnement

Les Seychelles, un archipel de 116 îles, offrent un mélange unique de plages de sable blanc sublimes, de paysages ensoleillés et des eaux azurs.

Pour assurer la viabilité des Seychelles, il faut avant tout réduire la quantité de déchets envoyés dans les décharges. En 2017, l‘île s’est jointe au Rwanda et à Madagascar.

Le ministère de l’Environnement interdisait alors la fabrication et la vente des boîtes en plastique et en styromousse. Et plus récemment, elle a interdit l’utilisation de pailles en plastique à usage unique.

Une étude provisoire réalisée en 2016 a montré que les déchets plastiques représentent près de 30 % de tous les déchets des décharges des Seychelles.

En outre, le gouvernement des Seychelles rapporte qu’il dépense des centaines de millions de roupies pour la gestion des déchets solides destinés au déneigement des rivières et des marais.

Les coins les plus reculés de l’océan souffrent de l’horreur des déchets plastiques. Les Seychelles sont un berceau de diversité et le dernier refuge de plusieurs types d’espèces végétales et animales.

La tortue géante Aldabra, le deuxième plus grand reptile, n’a qu’un seul domaine terrestre sur ces îles, mais en raison de nos actions, elle peut s’emmêler dans des débris plastiques, causes de blessures ou même d’une mort certaine.

À suivre dans cette chronique de Nyasha K. Mutizwa, les explications du Dr Frauke Fleïscher-Dogley, biologiste de conservation et PDG de la Seychelles Island Foundation.