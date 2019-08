Épidémie d'Ebola : le Rwanda rouvre sa frontière avec la RDC

Rétropédalage quasi-immédiat des autorités rwandaises. Moins d’une demi-journée après avoir décidé unilatéralement de la fermeture de la frontière avec la RDC, elles ont de nouveau ouvert l’accès à la voie qui mène aux deux pays.

Le compte Twitter du ministère rwandais de la Santé a donné l’information. Selon le communiqué d‘à peine deux phrases, aucun cas n’a été identifié à ce jour au Rwanda. Cependant, précisent les autorités sanitaires, il est « strictement conseillé d‘éviter tout voyage non-nécessaire qui pourrait mettre le territoire en danger ».

The Ministry of Health affirms that #Rwanda’s border with the Democratic Republic of Congo is open for travels as usual.



To date, Rwanda remains #Ebola free. However, the public is strongly advised to avoid unnecessary travels to affected areas.