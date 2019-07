La fièvre de l'or empoisonne l'Afrique

Pour des milliers de personnes dans l’ouest du Ghana, l’extraction de l’or est un moyen de gagner leur vie. Dans les mines informelles de la région, les gens utilisent le mercure pour faire sortir l’or.

Cependant, l’exploitation non réglementée et souvent illégale de l’or empoisonne les mineurs et affecte l’ensemble de la communauté.

“La majorité de ces cas passent généralement inaperçus pendant très longtemps. Et c’est ce qui est dangereux, parce que dans le contexte clinique – habituellement quand de tels patients compliquent les choses, c’est quand le diagnostic est fait, parce que les régions où vous trouvez ces genres de terres n’ont pas les installations nécessaires pour faire le diagnostic. Ils peuvent donc être hospitalisés plusieurs fois avant d‘être dirigés vers un établissement tertiaire pour le diagnostic final”, a expliqué Samuel Essien Baidooo, docteur au centre de dialyse de l’hôpital universitaire de Cape Coast.

Pour Yaw Ngoha, qui a déclaré que tous ses amis sont morts à cause de l’utilisation dangereuse du mercure, cette pratique devrait cesser. Malheureusement, après cet entretien avec Reuters, Ngoha est décédé des complications causées par la poussière et les produits chimiques dangereux utilisés dans le processus minier.

“Alors s’il y a quelqu’un là, si vous êtes un jeune homme aujourd’hui et que vous voulez entrer dans la mine d’or brute, je vous dis : vous devez être prudent avec la poussière ! Regarde-moi maintenant ! Ce n’est pas à ça que je ressemblais”, a conseillé Yaw Ngoha, mineur décédé quelques semaines après l’interview.

Selon les rapports, plus de 10 millions de personnes en Afrique sont exposées au mercure. La pratique de l’exploitation illégale de l’or n’est pas seulement répandue en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique du Sud.