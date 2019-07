22e manifestation des étudiants algériens

En Algérie, des centaines d‘étudiants ont organisé leur 22e manifestation consécutive du mardi, appelant à un régime civil et à des élections transparentes et indépendantes.

Même si le nombre de participants à baissé comparativement aux semaines précédentes, en raison de la fin de l’année universitaire pour la plupart d’entre eux, les étudiants ne comptent pas lâcher prise.

“Il s’agit de la 22e marche des étudiants et nous demandons aujourd’hui qu’un organisme totalement indépendant du ministère de l’Intérieur, organise les élections, afin de garantir la transparence. Quant au dialogue, il doit se faire avec les personnages choisis par le peuple, et nous exigeons la dissolution de tous les partis politiques”, a déclaré Imran, étudiant à l’université d’Alger.

D’une ampleur inédite depuis des décennies, ces manifestations, qui ont démarré depuis février et qui ont essentiellement lieu les vendredis et mardis pour les étudiants, ont conduit Bouteflika à démissionner le 2 avril 2019, après la défection de l’Armée nationale populaire.

Les manifestants ont continué cependant à se mobiliser afin d’obtenir la mise en place d’une transition et la nomination d’un président et d’un gouvernement de consensus, ce que rejette l’armée, qui estime que cette situation serait inconstitutionnelle et source d’instabilité.