Nigeria : un homme arrêté sur les ailes d'un avion avant le décollage

Interpellé de justesse ! Un homme perché sur les ailes d’un avion commercial à l’aéroport international de Lagos, le plus achalandé du Nigeria, a été arrêté alors que l’avion s’apprêtait à décoller. La vidéo de cette scène surréaliste est depuis devenue virale sur les réseaux sociaux, où les internautes s’interrogent sur les contours de l’affaire.

En effet, les autorités aéronautiques nigérianes n’ont fourni que très peu de détails sur les circonstances de la scène. L’identité de l’homme arrêté n’a pas été communiquée, encore moins comment il avait réussi à se faufiler jusqu‘à l’avion, ni quelle était son intention. Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut voir des passagers visiblement ahuris par la scène.

FLASH VIDEO: An unidentified man climbed into one of the engines of Azman aircraft today at the Lagos Airport. pic.twitter.com/0Qv4kWe2XW