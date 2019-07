CAN 2021 : les coaches finalistes en 2019 seront-ils présents ?

Si Djamel Belmadi coach des Fennecs d’Algérie continue de savourer sa victoire, Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal, peine vraisemblablement à se remettre de la défaite. Mais, il est pour l’instant difficile de savoir si les deux seront sur le banc de leurs équipes lors de la CAN 2021. Et les éliminatoires les attendent au tournant.

L’Algérie a remporté vendredi la deuxième CAN de son histoire après celle de 1990 à domicile. Un sacre obtenu grâce au but de Bounedjah à la 2è minute. Au grand désarroi du Sénégal qui entendait remporter la toute première CAN de son histoire afin d’oublier la déconvenue de 2002 au Mali face au Cameroun.

Et Aliou Cissé pourrait subir le même sort que des entraîneurs qui ont été révoqués après l‘élimination des sélections dont la Guinée et l‘Égypte, pays hôte de cette 32è CAN. Ainsi face au poids des critiques d’une presse sénégalaise réputée fort exigeante, Cissé pourrait faire les frais de cette défaite. Soit en démissionnant ou encore en étant évincé par les autorités.

S’il est établi qu’on ne change pas une équipe qui gagne, il n’y a logiquement aucune raison pour la fédération algérienne de remercier Djamel Belmadi. À moins de surprendre en démissionnant volontiers comme l’a fait en 2018, le Français Zidane après la victoire du Real Madrid en champions league européenne.

Or, s’il est des entraîneurs ayant battu des records de longévité avec leurs équipes, les écueils, ce n’est pas ce qui manque sur le parcours d’un coach. Et pour Belmadi comme pour Cissé, les qualifications pour la CAN 2021 au Cameroun constituent un bien géant obstacle à franchir pour espérer s’asseoir sur le banc de leurs sélections lors de la 33è CAN.

En rappel, malgré le sacre lors de la CAN 2017 au Gabon, le Belge Hugo Boss avait dû quitter la sélection camerounaise après l‘élimination lors des qualifications pour la coupe du monde 2018 en Russie. Et c’est le Nigeria qui donna le coup de grâce (4 – 0).