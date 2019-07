[En direct] Finale CAN 2019 : enfin, nous y sommes !

Le Sénégal et l’Algérie se retrouvent ce vendredi, au Caire, à 20h GMT, en finale de la Coupe d’Afrique des nations, apothéose d’un cru 2019 dont la phase finale restera comme l’une des plus palpitantes de l’histoire de cette compétition.

Une finale également inédite lorsqu’on jette un coup d’oeil dans le rétroviseur de la grand-messe du football africain. Ce soir, les Lions de la Teranga et les Fennecs qui ne sont jamais affrontés dans une finale de la CAN espèrent chacun entrer dans l’histoire : les premiers, décrocher leur première étoile continentale, et les seconds accrocher une deuxième à leur tunnique.

Qui prendra l’avantage ? Rendez-vous dans quelques heures pour le grand verdict.